Ford увидел признаки стабилизации спроса на российском авторынке

Российские заводы Ford Sollers перешли на пятидневный режим работы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 января.

Речь идет о производственных площадках во Всеволожске, Набережных Челнах и на заводе двигателей в Елабуге. Ранее они работали четыре дня в неделю, но с начала 2017 года переходят на новый режим работы для выполнения увеличенной производственной программы.

По словам президента Ford Sollers Марка Овендена, ситуация на российском авторынке остается крайне сложной, однако компания видит признаки стабилизации спроса. «Мы благодарим органы власти на федеральном и региональном уровнях за поддержку автопроизводителей и рынка в целом, а также надеемся на дальнейшую реализацию мер в области развития автомобильной промышленности в 2017 году», — отметил Овенден.

7 декабря, стало известно о том, что господдержка российского авторынка продолжится с января 2017 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

