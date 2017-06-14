Съехавшие с рынка

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Фото: Эдуард Комиенко / Reuters

За три года кризис до неузнаваемости отформатировал отечественный автомобильный рынок — о прежнем богатстве ассортимента остались лишь воспоминания. С 2014 года количество моделей в продаже сократилось на треть, и этот процесс продолжается: в начале года Россию фактически покинула марка Alfa Romeo, теперь ходят слухи о возможном прекращении поставок легковых автомобилей Fiat.

«Лента.ру» вспоминает известные бренды, не вписавшиеся в современный российский авторынок, и оценивает возможность их возвращения.

Opel и Chevrolet

Когда в 2015 году концерн General Motors (GM) объявил об уходе из России, новость была воспринята чуть ли не как начало новой холодной войны. Однако со временем стало очевидно, что это не более чем бизнес-ход, являющийся частью глобальной стратегии. Так, об уходе марки Chevrolet из Западной и Восточной Европы было заявлено еще в 2013 году; в России бренд «задержался», видимо, из-за того, что отечественный авторынок в то время только начал спускаться с вершины продаж 2012 года, когда было реализовано без малого три миллиона автомобилей.

Внезапно разразившийся кризис подстегнул естественный ход событий: GM оперативно перешел на европейскую схему работы — убрал с отечественного рынка автомобили массового сегмента, оставив лишь дорогие модели Chevrolet: Corvette, Camaro, Tahoe. Можно ли ожидать возвращения былых бестселлеров бюджетного класса — Aveo, Cruze, Lanos, — если рынок пойдет на поправку? Очевидно, нет: в настоящее время марка стремительно теряет позиции даже в Индии и Южной Африке, где располагаются сборочные заводы Chevrolet. Продажи на этих рынках будут завершены до конца текущего года, индийский завод в Халол закроется, продукция другого предприятия будет экспортироваться в Мексику и Южную Америку.

Что же касается Opel, то вновь никакой политики: бренд подвела низкая степень локализации моделей. Популярные машины, вроде Insignia, Mokka или Zafira, производились калининградским предприятием «Автотор» по методу «отверточной сборки», так что в условиях падения курса рубля цены на них буквально вышли из-под контроля.

Может ли Opel вернуться? «Да, может, — заявил Карлос Таварес, глава концерна PSA Peugeot-Citroen, недавно приобретшего эту марку. — Конечно, в том случае, если это будет экономически целесообразно», — добавил он. А с учетом того, что сильно сократившийся российский рынок на сегодняшний день поделен компаниями, давно и много инвестирующими в развитие локального производства, это едва ли будет целесообразно в обозримом будущем, отметим мы.

Alfa Romeo

Этой итальянской марке не впервой покидать Россию: с начала нулевых бренд трижды пытался закрепиться на рынке, но всякий раз терпел неудачу, не выдерживая конкуренции со стороны немецких производителей. Последнюю попытку итальянцы предприняли в 2010 году, однако и на этот раз продажи оставляли желать лучшего, а резкое падение курса рубля в 2014-м поставило на бренде крест — цены на компактные хетчбэки MiTo и Giulietta взлетели до небес. За 2016 год было реализовано всего 100 машин. В январе текущего года поставки были приостановлены: с таким объемом продаж не имело смысла сертифицировать новые партии автомобилей в соответствии с требованиями системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».

Несмотря на череду неудач, концерн Fiat Chrysler не оставляет попыток вернуть марку в России. Причем планируется пойти проторенной дорожкой Chevrolet: в настоящее время просчитывается возможность вывести на рынок представительский седан Alfa Romeo Giulia и премиальный кроссовер Stelvio.

Seat

Другой бренд, для которого в России словно светит несчастливая звезда, — испанский Seat, пытавшийся обосноваться у нас в 1996, 2003, 2006 и 2012 годах. Являясь подразделением концерна Volkswagen, Seat ориентируется на молодую аудиторию — автовладельцев в возрасте 25-35 лет, которым «взрослая» марка Skoda могла показаться скучноватой, да и дороговатой. Это хорошо работает в Европе, где яркие и стильные автомобили Seat выступают в низовом сегменте за счет большого количества «слабых» комплектаций.

Однако в России цены на автомобили оказались вовсе не «молодежными», что вынуждало малоизвестный бренд конкурировать с более раскрученными и популярными в России марками. Вкупе с неэффективной рекламной политикой это не позволило Seat достичь искомой доли в 2,5 процента рынка (среднеевропейский показатель марки) — в 2014 году было реализовано чуть больше одной тысячи машин. Притом что в целом автомобилей Volkswagen было продано свыше 200 тысяч. Наблюдая снижение российского рынка, в концерне приняли решение о прекращении продаж с начала 2015 года.

Может ли Seat попытать счастья в пятый раз? Возможно: в конце июня марка представит новый кроссовер — Seat Arona, построенный на агрегатах хетчбэка Ibiza. Учитывая, что в первом квартале текущего года на долю «вседорожников» в России пришлось 42 процента продаж (125 тысяч автомобилей), что сделало сегмент SUV крупнейшим, на отечественном рынке вполне отыщется место для недорогого «испанца».

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