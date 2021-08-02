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Росту цен на все пообещали продолжение

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Фото: Lisa Marie David / Reuters

Стоимость морских перевозок достигла рекордного значения как минимум за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные мирового контейнерного индекса (WCI, World Container Index), который публикует агентство Drewry, пишут «Ведомости».

По сравнению с июлем прошлого года индекс вырос в 3,6 раза. Такая ситуация провоцирует рост цен на все перевозимые группы товаров по всему миру. При этом эксперты ожидают продолжения повышения тарифов на перевозки.

Ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании «Дакстер» Владимир Френтий указывает, что в конце июля WCI составлял 9330 долларов за перевозку стандартного 40-футового контейнера, хотя в марте 2016-го он равнялся 701 доллару. При этом на отдельных направлениях стоимость фрахта значительно превышает индекс.

Например, из Китая в Европу перевезти контейнер дешевле 15 тысяч долларов не получится. Как утверждает ГК «Дело», в моменте цена доходила до 16-17 тысяч долларов.

Вместе с ними растут ставки и на фрахт судов для насыпных видов грузов, таких как уголь, зерно, руда. Индекс сухогрузов Балтийской биржи превысил 3000 пунктов, это максимум за десять лет.

Причиной такой ситуации называют резкое восстановление мировой экономики после провала прошлого года из-за пандемии коронавируса. Упала скорость оборачиваемости судов и контейнеров и из-за ряда других факторов. В первую очередь непредсказуемых погодных явлений и дефицита средств перевозки. Так, 23-26 июня пришлось закрывать портовые терминалы в Шанхае и Нинбо из-за ударившего по Китаю тайфуна «Ин-Фа».

В Россию из стран Юго-Восточной Азии везут одежду, текстильные изделия, бытовую технику, электронику, автомобили, комплектующие и запчасти, продукты питания. Расходы на перевозку приходится частично перекладывать на конечного потребителя. По оценкам специалистов, сильнее всего проблема ударит по стоимости крупногабаритных товаров, для которых логистика составляла существенную долю конечной стоимости.

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова полагает, что к началу следующего года цены на крупную бытовую технику и потребительскую электронику нижнего и среднего ценового сегмента вырастут на 20-50 процентов. В результате спрос на них существенно сократится.

В июне сообщалось, что стоимость отправки 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу впервые превысила 11 тысяч долларов. В в середине мая она составляла 8,5 тысячи долларов, а в октябре прошлого года — 2 тысячи.

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