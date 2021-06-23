Стоимость морских грузоперевозок рекордно подорожала из-за Китая

Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу рекордно подорожала. Она выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом, пишет Financial Times.

Отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу впервые превысила показатель в 11 тысяч долларов. Еще в середине мая цена была 8,5 тысячи долларов, а в октябре прошлого года — 2 тысячи. Причина такого подорожания — сбой в работе крупного китайского порта Яньтянь. В мае терминал был закрыт на наделю из-за того, что у работников нашли коронавирус.

Его производительность восстановилась только на 70 процентов. Из-за закрытия порта случилась перегрузка соседних терминалов в Китае. Это увеличило задержки в цепочках поставок по всему миру. На восстановление морской логистики уйдет от шести до девяти месяцев, полагают эксперты.

Они также отмечают, что если коронавирус у работников обнаружат в других крупных портах страны, то последствия для мировых грузоперевозок могут оказаться более катастрофическими. Пока среднее время ожидания судов в терминале составляет 16 дней.

Bloomberg подсчитал, что в настоящее время у побережья Китая стоит на якоре 139 контейнеровозов: это примерно вполовину больше средних показателей середины апреля — начала мая. При этом некоторые местные предприниматели столкнулись с полной остановкой поставок.