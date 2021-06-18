Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

Ситуация с закрытием одного из крупнейших китайских портов может оказаться еще одной «катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок», пишет Bloomberg со ссылкой на мнение Нериюса Поскуса, вице-президента компании Flexport, которая разрабатывает программное обеспечение для логистических нужд.

О закрытии терминала Яньтянь на фоне вспышки коронавируса стало известно в конце мая, причем предполагалось, что разобраться с ситуацией удастся за пару дней. Однако теперь в порту заявляют, что нормализация ожидается только к концу июня, а основываясь на опыте кризиса в Суэцком канале, можно предсказать, что со скопившимся грузом удастся разобраться лишь за несколько месяцев.

Крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, датская компания A.P. Moller - Maersk, уже заявила, что ситуация становится проблемой для всей мировой торговли.

Bloomberg подсчитал, что сейчас у побережья Китая стоит на якоре 139 контейнеровозов: это примерно вполовину больше средних показателей середины апреля — начала мая. При этом некоторые местные предприниматели столкнулись с полной остановкой поставок.

Эксперты уже указывали, что закрытие Яньтяня может стать еще большей проблемой, чем пробка в Суэцком канале, вызванная застрявшим контейнеровозом. Трудности возникли не только в этом порту, но и в ближайших к нему крупных терминалах.

В марте движение судов по Суэцкому каналу оказалось заблокировано из-за контейнеровоза Ever Given. Снять судно с мели удалось только через шесть дней, и за это время успела образоваться пробка из нескольких сотен судов. Последствия сбоев в цепочке поставок коснулись в том числе и России, подорвав, в частности, производство одежды.