Блокировка Суэцкого канала подорвала производство одежды в России

Блокировка судном Суэцкого канала привела к задержке поставок в Россию материалов и подорвала производство одежды. Об этом рассказал РИА Новости основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин.
Он отметил, что сырье для производства идет в страну в два раза дольше или надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя. Кроме подорожания логистики, на себестоимость одежды влияет динамика курсов валют. Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, отметил Шишкин. Предприниматель добавил, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры.
Суэцкий канал был заблокирован судном Ever Given 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня.
Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца выкуп — компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки.