«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск пяти новых моделей

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в своем видеообращении в честь 55-летия компании анонсировал выпуск пяти новых моделей автомобилей в ближайшие четыре года.

В числе новинок будет Niva следующего поколения, а также «абсолютно новое семейство сегмента B». Кроме того, будут выпущены и новые автомобили Renault.

Как отмечает Autonews, для Niva премьера намечена на 2024 год. Дизайн новой модели будет совершенно не похож на концепт-кар 4x4 Vision, представленный в 2018 году.

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Вероятно, еще двумя новинками станут новый кроссовер С-класса и Vesta после рейстайлинга. Издание не смогло выяснить, что именно имеет в виду Мор под семейством В-класса, но предположило, что это следующее поколение Lada Granta.

Ранее сообщалось, что мировые продажи Lada в первом полугодии выросли на 41,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 215,4 тысячи единиц.

В России проданы 200,2 тысячи автомобилей, это позволило получить 23 процента местного рынка, что стало лучшим результатом за десять лет. В Евросоюзе продажи, наоборот, упали на 35 процентов до 741 автомобиля.

Между тем большинство россиян не верят, что отечественные автомобили когда-нибудь смогут выйти на уровень зарубежных по качеству. Опрос автомобильного портала «Дром» показал, что не представляют себе такого развитие событий 52 процента автолюбителей, а не видят разницы между российским и зарубежным автопромом 7 процентов. В опросе участвовали более 10 тысяч человек.