«АвтоВАЗ» приостановит производство машин

Из-за проблем с поставками концерн «АвтоВАЗ» вынужден изменить график работы на следующую неделю. С 23 августа он приостановит производство в Тольятти, пишет РБК со ссылкой на компанию.

«Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Три из пяти дней для работников будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два им оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы. При этом завод «Lada Ижевск», где для сборки моделей Lada Vesta используются другие компоненты, продолжит работать в штатном режиме. В компании сообщили, что при поддержке властей и группы Renault стремятся решить проблему с поставками и как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы.

17 августа автодилеры, опрошенные РИА Новости, предупредили россиян о дефиците автомобилей Lada, в том числе популярной модели Granta. Перебои с поставками в салоны объясняются дефицитом комплектующих на производстве. Из-за нехватки компонентов «АвтоВАЗ» временно не будет выпускать Granta.

В середине июля «АвтоВАЗ» также на один день приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо. Ситуация также объяснялась дефицитом электронных компонентов.