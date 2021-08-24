Российские машины оставили без отечественных технологий

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила производителям не оснащать автомобили системой экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС) до конца года, пишет «Коммерсантъ». Причиной стала нехватка компьютерных чипов, затронувшая мировых автогигантов. После решения проблемы автозаводы обяжут доустанавливать систему.

Решение принято 17 августа и вступит в силу через 30 дней. Оно затронет автомобили, выпущенные на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение составят машины для перевозки опасных грузов и предназначенные для детей. Минпромторг России заявил, что таким образом удастся избежать остановки автозаводов и дефицита российских автомобилей у дилеров.

Отечественная технология ЭРА-ГЛОНАСС позволяет в случае ДТП оперативно вызвать оператора, который направит на место аварии ГИБДД, врачей или спасателей. Также система способна распознать сильную аварию и автоматически передать информацию в экстренные службы. С 2017 года установку ЭРЫ-ГЛОНАСС сделали обязательной для всех пассажирских и грузовых транспортных средств, выпущенных или ввезенных на территорию России.

Срок заказов некоторых чипов для системы управления транспортным средством составляет 60 недель без гарантии поставки. В середине августа «АвтоВАЗ» остановил три заводские линии по производству автомобилей в Тольятти на неделю. Сбой в работе произошел из-за нехватки электронных компонентов Bosh.

Производитель ЭРЫ-ГЛОНАСС не заинтересован в послаблениях ЕЭК из-за риска потерять оставшиеся продажи в условиях дефицита комплектующих. В комиссии сказали, что автомобили дооснастят системой до 30 июня 2022 года за счет производителей. Для этого придется отзывать машины, уточнил Минпромторг.

Установка системы занимает один-два часа, рассказал глава автосалона Fresh Auto Денис Мигаль. Стоимость услуги для автомобиля массового сегмента составит две-три тысячи рублей, для премиального — четыре-пять тысяч рублей. Покупка оборудования и программирование системы не превысят 26 тысяч рублей. Источник издания считает, что властям не удастся проконтролировать оснащение машин ЭРОЙ-ГЛОНАСС.

Ранее с нехваткой микросхем столкнулись автопроизводители по всему миру. По этой причине крупнейший в мире завод Volkswagen в Вольфсбурге перешел на одну рабочую смену вместо трех до конца недели. По данным исследования глобальной торговой фирмы Susquehanna Financial Group, из-за дефицита чипов производство задерживается минимум на 20 недель.