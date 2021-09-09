Украина начала бороться с рекордным ростом цен

Украина повысила ключевую ставку второй раз подряд, чтобы справиться с растущими ценами и убедить западных кредиторов в независимости Центрального банка страны. Как сообщает «Лiга.Финансы», регулятор поднял базовую ставку на 0,5 процентного пункта, до 8,5 процента.

Решение увеличить стоимость заимствований также связано с тем, что Международный валютный фонд (МВФ) собирается проанализировать усилия Украины по разблокировке кредита в размере пяти миллиардов долларов, который был заморожен на несколько месяцев и срок действия которого истекает в конце года. По сообщению Bloomberg, МВФ был обеспокоен тем, что правительство давит на Центральный банк, желая понизить стоимость заимствований для предприятий и домохозяйств. 9 августа парламент предварительно одобрил поддерживаемый МВФ закон, который защитит банк от политического вмешательства.

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Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики поможет побороть рост цен, вернув их к изначальному целевому показателю в пять процентов к 2022 году. Инфляция на Украине достигла рекордных 10,2 процента впервые с 2018 года.

Более высокие ставки замедлили восстановление экономики после пандемии. ВВП неожиданно упал во втором квартале. Негативно на экономику влияют и темпы вакцинации против COVID-19, которые отстают от большинства европейских стран. Повышение ключевой ставки может положительно сказаться на отношениях Украины с МВФ, однако страна по-прежнему должна выполнить и другие условия фонда, в том числе усилить борьбу с коррупцией.

Другие страны тоже ужесточают денежно-кредитную политику на фоне постепенного восстановления экономики и роста цен. Венгрия и Чехия также повысили ключевые ставки. Центральный банк России резко увеличил стоимость заимствований в конце июля, и ожидается, что на заседании 10 сентября снова поднимет процентную ставку — пятый раз в этом году.