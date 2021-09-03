Украина рассчитывает на контракты на транзит газа с компаниями из ЕС

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал способ обеспечить энергетическую безопасность страны. Об этом сообщает ТАСС.

Самая лучшая гарантия

По его мнению, лучшей гарантией сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока-2» станут соглашения с европейскими компаниями. Он отметил, что в настоящее время Украина ожидает консультаций с Германией и США по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию. Уточняется, что переговоры по данному вопросу должна организовать немецкая сторона. При этом в случае нарушения компаниями обязательств, Киев сможет обратиться в европейские суды, добавил Витренко.

Гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину Юрий Витренко глава компании «Нафтогаз Украины»

Газ как оружие

В то же время Витренко уточнил, что не против продлить контракт с «Газпромом», однако назвал это «не самой главной задачей» Киева. При этом глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Северного потока-2» в том случае, если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину. По его мнению, такое положение дел будет доказательством использования российской компанией трубопровода в качестве геополитического оружия.

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Подобное заявление Витренко делал 1 сентября, в ходе рабочей поездки в США. Тогда он заявил, что проект «все еще можно остановить». По его мнению, США могли бы ввести санкции против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG. До этого украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой не допустить запуска «Северного потока-2». Авторы послания напомнили американскому лидеру об обещании быть жестким по отношению к России. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

В свою очередь, Байден пообещал сделать это только при условии создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Глава Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию «большой победой», но отметил, что этот вопрос нужно обсуждать далее.

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Проект не по зубам

В Госдуме усомнились в способности Украины повлиять на «Северный поток-2». По мнению депутата Руслана Бальбека, Евросоюз не станет рушить свою экономику из-за личных симпатий и антипатий глав государств. Он также подчеркнул, что «Северный поток-2» является экономическим проектом, который не стоит оценивать с точки зрения политики. «Устраивать конфликт с Европой Америке не с руки, а Украине не по зубам», — уверен российский политик.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Проект находится в финальной стадии реализации. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле не раз отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.

Ранее стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG решила подписать соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины»). Оно предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине.