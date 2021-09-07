Спрогнозировано очередное повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России продолжит цикл повышения ключевой ставки и может поднять ее еще на 0,25–0,5 процентного пункта в пятницу, 10 сентября, то есть до уровня 6,75–7 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экономистов.

Отмечается, по данным консенсус-прогноза Bloomberg, большинство опрошенных агентством аналитиков — 14 из 23 — ожидают повышения ставки на 0,5 процентного пункта, еще восемь экспертов ждут ее подъема на 0,25 процентного пункта, один аналитик считает, что ставка меняться не будет.

Центробанк повышает ключевую ставку начиная с весны. Последний раз ее увеличили в июле и сразу на один процентный пункт. Регулятор объяснял, что инфляция росла на фоне быстрого повышения спроса, и опасался дальнейшего продолжительного отклонения показателя от цели в четыре процента. В настоящее время Центробанк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,7-6,2 процента. Не исключено также дальнейшее повышение ключевой ставки.