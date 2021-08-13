Российский миллиардер обвинил Центробанк в тотальных просчетах

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Центральный банк страны из-за допущенных, по его мнению, серьезных ошибок в прогнозировании экономических показателей. Пост с обвинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

Регулятору, который, по версии миллиардера, «тотально просчитался в своих прогнозах по поводу экономического роста и инфляции в эту фазу кризиса», он предложил почитать статью The Wall Street Journal. В этой публикации отмечаются высокие темпы инфляции в США, которые тем не менее начали на месячном уровне замедляться. Это происходит на фоне того, что всплеск заболеваемости COVID-19 cтал мешать деловой активности. Дерипаска заметил, что «впереди еще целый год страданий до возможного выхода из острой фазы пандемии».

«Но давно понятно, что ЦБ не очень интересно то, что происходит в стране и в Москве за пределами Садового кольца. А так хочется, чтобы наконец реализовалась главная функция мегарегулятора в стране — обеспечить долгосрочный экономический рост в России с темпом в полтора-два раза выше среднемировых», — добавил он.

Ужесточение политики со стороны Центрального банка, который считает необходимым повышать ключевую ставку на фоне быстрой инфляции в стране, Дерипаска критиковал неоднократно. В июне, когда Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента, хотя и повысила прогноз по инфляции, миллиардер призвал Россию взять пример с Вашингтона в заботе о людях. Он также предложил поменять закон о Центробанке, сделав так, чтобы регулятор отвечал за экономический рост и создание новой занятости.

ЦБ повышает ключевую ставку начиная с весны. Последний раз ее увеличили в июле и сразу на один процентный пункт. Регулятор объяснял, что инфляция росла на фоне быстрого повышения спроса, и опасался дальнейшего продолжительного отклонения показателя от цели в четыре процента. В настоящее время Центробанк прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,7-6,2 процента. Не исключено также дальнейшее повышение ключевой ставки.