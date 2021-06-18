Дерипаска призвал брать пример с США в деле заботы о людях

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал примером для российских финансовых властей то, как в «злобной Америке заботятся о людях». В своем Telegram-канале он обвинил Центробанк России в том, что тот сокращает потенциал роста экономики страны.

Бизнесмен подчеркнул, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента, хотя и повысила прогноз по инфляции. Таким образом, в Вашингтоне продолжают проводить мягкую денежно-кредитную политику до восстановления занятости, не обращая внимание на возможность роста цен.

А в России, подчеркнул он, регулятор повышает ставку и не позволяет людям «восстановить свое финансовое благополучие». Миллиардер намекнул, что ЦБ заботится лишь о банках — «самом доходном секторе российской экономики».

Дерипаска призвал Госдуму и Совет Федерации собраться с духом и поменять закон о Центробанке, чтобы регулятор отвечал за экономический рост и создание новой занятости. По его словам, в США такая конструкция успешно работает уже сто лет.

В двух следующих постах в канале предприниматель заявил, что зерновые на Кубани резко подорожают, а черешню собирать и везти в Москву в регионе не будут, потому что она окажется слишком дорогой.

Накануне бизнесмен призвал Россию взять пример с «нищего Сальвадора», официально признавшего биткоин в качестве валюты, и развивать собственные цифровые валюты. Без них, уверен миллиардер, Россия станет отставать в развитии финансовых технологий.

В марте, после первого за последние два года повышения ключевой ставки, Дерипаска обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию». Он заявил, что такие условия обеспечат еще четыре года стагнации, а поменять их удастся не при этой власти. Позднее миллиардер заметил, что имел в виду власть финансовую. Однако в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) он указал, что оппозиции в России не осталось, поэтому наступили хорошие времена и можно заняться делом.