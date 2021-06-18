Дерипаска обругал американского сенатора за слова о России

Миллиардер Олег Дерипаска обругал американского сенатора за его слова об агрессии России в киберпространстве. Реакцию на высказывание председателя сенатского комитета США по международным делам Боба Менендеса он опубликовал в своем Telegram-канале.

Речь идет о заявлении Менендеса, в котором тот утверждает, что президент США Джо Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, наконец встал на защиту американских интересов и пообещал российскому государству ответ на его агрессию в киберпространстве.

«Теперь, наверное, и демократы будут понадежнее пароли к своей электронной почте подбирать, а то даже дети читали, не то что ГРУ. Что ж, старый пердун, просравший войну в Армении, в очередной раз прокукарекал ахинею», — написал Дерипаска.

Согласно открытым данным, Менендес неоднократно отстаивал интересы армянского лобби США и призывал власти немедленно прекратить военное сотрудничество с Азербайджаном во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Байден предупредил Путина об «имеющемся у США значительном кибернетическом потенциале». «Если они действительно нарушат основные нормы, мы ответим. Он знает, в кибермире так бывает», — сказал американский лидер на пресс-конференции после саммита с Путиным. Москва все обвинения в причастности к хакерским атакам на американскую инфраструктуру отвергает.