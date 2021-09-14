Назван способ сделать электромобили дешевле

Новые натрий-ионные аккумуляторы для электрокаров помогут удешевить производство и сделать автомобильный рынок доступным более широкому кругу потребителей. Такой способ снизить стоимость электромобилей назвала колумнист Bloomberg Анджани Триведи. Однако для их внедрения потребуется совершенно новая цепочка поставок.

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Энергетические характеристики этих батарей практически идентичны потенциалу широко используемого литий-ионного аккумулятора. Вместе с тем стоимость используемых материалов значительно ниже. В глобальной автоиндустрии натрий-ионная батарея впервые была представлена в июле 2021 года китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL), крупнейшим в мире производителем аккумуляторов.

Министерство промышленности и информатизации Китая заявило, что будет стимулировать разработку, стандартизацию и коммерциализацию нового продукта. Натрий-ионные аккумуляторы не только дешевле, но и надежнее популярных на данный момент батарей, а также быстрее заряжаются. Китайское министерство считает, что разработка станет качественной альтернативой всем аналогичным продуктам.

Разработка натрий-ионных аккумуляторов началась еще в 1970-х годах, но литий-ионные батареи показались производителям более многообещающими. Со временем потребители стали отмечать несовершенство блоков питания на основе лития: материалы для производства очень дороги из-за низкой доступности, а сами батареи небезопасны, так как неисправные аккумуляторы могут загореться во время работы.

Материалы для изготовления натрий-ионных аккумуляторов оказались гораздо доступнее — аналитики из Jefferies Group подсчитали, что запасов натрия на планете в 300 раз больше, чем лития, и они распределены по ее территории более равномерно. Доступность дает батареям ценовое преимущество: они могут стоить на 30-50 процентов меньше, чем самые дешевые электромобильные аккумуляторы, доступные на рынке в настоящее время. Кроме того, натрий-ионные блоки питания лучше работают при низких температурах и имеют больший срок службы. Ожидается, что последний продукт китайской фирмы CATL будет иметь энергоемкость 160 ватт-час на килограмм, а для достижения 80-процентного заряда потребуется всего 15 минут.