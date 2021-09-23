Раскрыты планы по производству электромобилей в России

В России появятся заводы по производству компонентов для электрокаров к 2024 году

Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и водородомобилей начнут строить в России к 2024 году. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, передает РИА Новости.

Материалы по теме Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам? Заряженный враг У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды

Появится завод по производству топливных элементов, силовой электроники, аккумуляторных ячеек. Морозов также раскрыл планы по производству в России электромобилей трех брендов: Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста». По его словам, производство будет налажено в ближайшие два-три года.

Быстрее всех на рынок выйдет проект «Моторинвест», сказал замминистра. Zetta пока находится в процессе сертификации, а «Камаз» рассматривает запуск в России нового завода «Кама-1» в 2024-2025 году.

Одной только скидки в размере 25 процентов недостаточно для покупки электрокара, считает 62 процента россиян, приводит ТАСС выдержку из исследования РГС Банка. Треть россиян сказали, что для этого им нужна развитая инфраструктура. Половина опрошенных готова купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества.

В конце августа российское правительство представило Концепцию по развитию электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в стране должны выпустить не менее 25 тысяч электромобилей.

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам, заявил ранее помощник президента России Игорь Левитин.