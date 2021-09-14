Помощник Путина связал переход на электромобили с новым сбором

Переход на электромобили и машины на газе в будущем может привести к введению платы за проезд по автодорогам, считает помощник президента России Игорь Левитин. Его заявления приводит РИА Новости.

Перспективы возможного появления нового сбора он связывает с тем, что сейчас автодороги содержатся на деньги дорожных фондов, которые в том числе пополняются за счет акцизов на топливо.

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«Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, (...) или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами. То есть речь идет о формате покилометровых платежей: когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан», — рассказал Левитин, добавив, что тогда автовладельцы будут уже сами решать, ехать им на машине или общественном транспорте.

Если Россия перейдет на альтернативные виды топлива, то стране придется решать вопрос с пополнением дорожных фондов, подчеркнул он. При этом Левитин отметил, что альтернативные виды топлива не будут стоить меньше, чем традиционные.

В начале сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что относительно низкая стоимость владения электромобилем — это временное явление. В будущем она будет расти. Руководитель компании напомнил, что «при приобретении бензина и дизеля платятся значительные налоги, которые заложены в цену топлива», а владельцы электрокаров таких налогов пока что не платят. Глава «Газпром нефти» предположил, что налоговая нагрузка должна перераспределиться с ростом доли электромобилей в России.

В конце августа российское правительство представило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в стране должны выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. К 2030 году доля их производства должна быть доведена до не менее чем 10 процентов от общего объема выпускаемых транспортных средств.