Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль

Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского рынка. Об этом сообщает РБК.

Ожидается, что машина с рабочим названием E-NEVA будет выпускаться в двух комплектациях. Первая являет собой автомобиль на газе и с электропередачей, его запас хода должен превысить тысячу километров на одной заправке. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, он должен проезжать минимум 810 километров.

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Заместитель гендиректора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров подтвердил, что концерн работает над созданием гибрида. При этом в концерне отказались раскрывать подробности инвестиций в проект, а также сроки выпуска и возможную стоимость машины.

3 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что относительно низкая стоимость владения электромобилем — это временное явление. В будущем она будет расти. Руководитель компании напомнил, что «при приобретении бензина и дизеля платятся значительные налоги, которые заложены в цену топлива», а владельцы электрокаров таких налогов пока что не платят. Глава «Газпром нефти» предположил, что налоговая нагрузка должна перераспределиться с ростом доли электромобилей в России.

1 сентября стало известно, что крупные банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили: клиенты смогут получить средства для покупки у официальных дилеров под три и больше процента годовых. При этом пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

В конце августа российское правительство представило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в стране должны выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. К 2030 году доля их производства должна быть доведена до не менее чем 10 процентов от общего объема выпускаемых транспортных средств.