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В России предложили облегчить перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли предложил кабмину облегчить перевод транспорта на га
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Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) выступил с предложением облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобаллонное оборудование (ГБО). Соответствующее письмо отправлено в правительство России, сообщают «Известия».

В обращении отмечается, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. В частности, по сравнению с 2019 годом количество переоборудований уменьшилось в 10 раз, а вместо «десятков тысяч» машин на газ переводятся лишь сотни.

По мнению авторов инициативы, одной из главных причин происходящего стали бюрократические трудности. Кроме того, с 1 июля переоборудованный на ГБО автомобиль должен пройти осмотр в аккредитованную испытательную лабораторию, добавил исполнительный директор СПГО Артем Данилов. В противном случае машину отправят на штрафстоянку. При этом таких лабораторий в стране всего 25, уточнил он. В связи с нехваткой экспертов образуются очереди, а оформление может занять несколько месяцев.

В связи с этим в СПГО призвали приостановить действие данных стандартов. Авторы обращения также предложили создать на территории России не менее 85 лабораторий и их филиалов, направив на это 19 миллиардов рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года.

В ноябре 2019 года сообщалось, что правительство до 2024 года вложит в развитие газомоторной отрасли 50 миллиардов рублей. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

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