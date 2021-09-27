Дерипаска посоветовал воздержаться от покупки электрокаров

Переход на электромобили не спасет человечество от глобального потепления, считает миллиардер и акционер металлургической компании «Русал», автопроизводителя «Группа ГАЗ» и страховой компании «Ингосстрах» Олег Дерипаска. Большинство электрокаров приходится заряжать электроэнергией с угольных электростанций, что не способствует сокращению выбросов вредного для планеты углекислого газа. Об этом пишет предприниматель в своем Telegram-канале.
«Честнее» для защиты природы, по мнению Дерипаски, не торопиться с покупкой автомобиля на электродвигателе, а пересесть на велосипед или на общественный транспорт. Он считает, что эффективных механизмов контроля за сокращением выбросов сейчас не существует, а страны вроде Индии, Китая и Индонезии даже не собираются их вводить.
По мнению миллиардера, существует еще большая проблема — падения цен на чистую электроэнергию может не произойти, поскольку не все страны могут обеспечить базовую генерацию энергии (50-60 процентов) за счет возобновляемых источников. «Если некоторым странам повезло с гидроресурсами, другим какое-то время придется использовать природный газ, то у большинства стран теоретически возникло серьезное обязательство сократить энергопотребление (к чему они, очевидно, не готовы)», — пишет Дерипаска в своем Telegram.
Решить проблему, по мнению предпринимателя, можно за счет наращивания мощностей атомной энергетики. Однако, чтобы она занимала хотя бы 50 процентов в энергопортфеле, потребуется не менее 30-40 лет на развитие новых технологий, замыкание ядерного цикла (налаживание цикла процессов от добычи топлива до утилизации ядерных отходов) и подготовку персонала, утверждает Дерипаска. Без этого, по его словам, надежды на сокращение выбросов и выполнение целей Парижского соглашения (сдерживание глобального потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня) так и останутся «несбыточными мечтами».
«Реальный переход к новой энергетике и радикальное сокращение выбросов возможно не ранее 2060 года, и то при соответствующих усилиях и инвестициях. Будем ждать, пока эксперты смогут убедить государственные регулирующие органы посмотреть правде в глаза», — пояснил бизнесмен.
Ранее 27 сентября калининградский холдинг «Автотор» объявил о планах наладить производство бюджетных электрокаров в России к 2024 году. Первые 200 автомобилей компания планирует выпустить в 2023 году. Предварительная стоимость транспортных средств — до 1,5 миллиона рублей.