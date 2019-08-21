Автопроизводители выразили готовность перейти на электронные техпаспорта

Большая часть российских автопроизводителей выразили готовность с сентября перейти на оформление электронного паспорта транспортного средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Электронный паспорт», входящую в госкорпорацию «Ростех».

В число этих компаний вошли, в том числе, «КамАЗз», «АвтоВАЗ», «Мерседес-Бенц Рус», «Автотор Холдинг», «Форд Соллерс Елабуга», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «ЧП "Сеспель"» (производитель полуприцепов), «МЗ "Тонар"» (производитель полуприцепов), «Бецема» (производитель дорожно-строительной и спецавтотехники).

Оставшиеся производителя перейдут на оформление электронных техпаспортов с октября. В результате переход состоится до 1 ноября 2019 года — даты окончания установленного Евразийской экономической комиссией переходного периода.

Переход на электронные техпаспорта соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика». По данным компании «Электронный паспорт», в настоящее время в России оформлено уже более двух тысяч таких электронных документов.

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