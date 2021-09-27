Раскрыта цена российского электромобиля для малообеспеченных

«Автотор» выпустит к 2024 году электрокар для малообеспеченных россиян

Калининградский холдинг «Автотор» планирует наладить выпуск автомобилей с электрическими и газовыми двигателями к 2024 году. Автомобили будут ориентированы на малообеспеченных россиян. Цена электрокара составит до 1,5 миллиона рублей, пишет ТАСС.

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Однако председатель совета директоров компании Валерий Горбунов сказал, что это не окончательная стоимость. Цена будет зависеть от целого ряда факторов (например, от объема производства и условий поставки компонентов). Запас хода у первых моделей будет 180 километров.

«Мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 километров», — подчеркнул Горбунов. «Автотор» намерен создать производственные мощности для ежегодного выпуска пяти тысяч электромобилей, раскрыл он планы компании.

В 2023 году холдинг может выпустить опытную партию из 200 электромобилей, но для этого необходимо пройти сертификацию. Компания рассматривает возможность сотрудничества с Kia, Hyundai и BMW. Также «Автотор» планирует производить автомобили на водороде с зарубежными и с российскими партнерами.

Сейчас в России электромобили официально продают несколько компаний. Цены на электрокары Jaguar I-Pace и Audi e-tron начинаются от 5,9 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно, самая дешевая Tesla (Model 3) стоит от 4,6 миллиона рублей.