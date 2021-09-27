Раскрыта цена российского электромобиля для малообеспеченных

Калининградский холдинг «Автотор» планирует наладить выпуск автомобилей с электрическими и газовыми двигателями к 2024 году. Автомобили будут ориентированы на малообеспеченных россиян. Цена электрокара составит до 1,5 миллиона рублей, пишет ТАСС.
Однако председатель совета директоров компании Валерий Горбунов сказал, что это не окончательная стоимость. Цена будет зависеть от целого ряда факторов (например, от объема производства и условий поставки компонентов). Запас хода у первых моделей будет 180 километров.
«Мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 километров», — подчеркнул Горбунов. «Автотор» намерен создать производственные мощности для ежегодного выпуска пяти тысяч электромобилей, раскрыл он планы компании.
В 2023 году холдинг может выпустить опытную партию из 200 электромобилей, но для этого необходимо пройти сертификацию. Компания рассматривает возможность сотрудничества с Kia, Hyundai и BMW. Также «Автотор» планирует производить автомобили на водороде с зарубежными и с российскими партнерами.
Сейчас в России электромобили официально продают несколько компаний. Цены на электрокары Jaguar I-Pace и Audi e-tron начинаются от 5,9 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно, самая дешевая Tesla (Model 3) стоит от 4,6 миллиона рублей.