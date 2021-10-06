Акции Facebook подскочили после недавнего обвала

Акции Facebook выросли более чем на два процента на торгах в Нью-Йорке

Акции американского техногиганта Facebook подскочили после недавнего обвала из-за сбоев в работе соцсети. По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже ценные бумаги подорожали более чем на 2 процента, свидетельствуют данные торгов.

К концу торговой сессии во вторник, 5 октября, стоимость акций компании выросла на 6,73 доллара (плюс 2,06 процента) и составила 332,96 доллара за штуку. Выросли также и акции других технологических компаний. Например, котировки Twitter выросли на 2,49 процента, Alphabet — на 1,77 процента, Amazon — на 0,98 процента, Apple — на 1,42 процента.

Индекс NASDAQ вырос к концу торговой сессии на 178,35 пункта (плюс 1,25 процента) и составил 14 433,83 пункта, отыграв падение накануне. Рост был и на фондовых биржах: промышленный индекс Dow Jones набрал 311,75 пункта (плюс 0,92 процента), поднявшись до 34 314,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 45,26 пункта (плюс 1,05 процента) и оказался на отметке 4345,72 пункта.

Сбои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram произошли в понедельник, 4 октября. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon. Восстановить работу сервисов удалось только спустя несколько часов. На фоне сбоев акции Facebook рухнули на 5 процентов, техногигант потянул за собой американский рынок. На торгах 4 октября основные индексы упали: индекс S&P 500 опустился на 1,3 процента, Nasdaq 100 упал более чем на 2 процента, Dow Jones — почти на 1 процент, NYSE Composite — на 0,73 процента.