Акции «Газпрома» побили рекорд

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум третий день подряд

Акции «Газпрома» обновили исторический максимум третий день подряд. На открытии основных торгов Московской биржи в среду, 6 октября, они подскочили до 397,07 рубля за штуку (плюс 1,55 процента). С начала месяца ценные бумаги подорожали более чем на 10 процентов.

Стоимость акций российской компании растет на фоне повышения цены на газ в Европе. Фьючерсы на топливо вновь побили рекорд, поднявшись выше 1600 долларов за тысячу кубометров.

Индекс Мосбиржи на 10:05 вырос на 0,66 процента, до 4251,65 пункта, индекс РТС — на 0,4 процента, до 1847,48 пункта.

Рубль сохранил свои позиции по отношению к основным валютам. Доллар стоил 72,48 рубля (плюс 0,12 рубля), евро — 83,91 рубля (плюс 0,05 рубля).

Нефть марки Brent подорожала на 0,68 процента, до 83,27 доллара за баррель, марки WTI — на 0,72 процента, до 79,5 доллара.