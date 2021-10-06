Цена на газ в Европе достигла нового исторического рекорда

Биржевая цена на газ в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября, достигла нового исторического рекорда. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость фьючерсов перешагнула отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров.

Цены бьют рекорды уже несколько дней подряд. На торгах во вторник, 5 октября, стоимость декабрьских фьючерсов достигала 1456 долларов за тысячу кубометров. На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум. По мнению аналитиков, ралли продолжится и дальше, а биржевые цены могут достичь двух тысяч долларов.

По мнению аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить Северный поток-2. В противном случае, если будет холодная зима, а поставки газа не увеличатся, Европу ждет «мрачная и дорогая пора».

О ситуации на рынке высказался президент Владимир Путин. По его мнению, «истерике» в Европе есть объяснение. «Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», — считает он.