В «Газпром экспорте» назвали минусы дорогого газа

Топ-менеджер «Газпром экспорта» Комлев: рост цен на газ может привести к кризису в отрасли

Рост цен на газ в Европе может привести к серьезному кризису в газовой отрасли. Об этом предупредил глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, передает РБК.

По его словам, в таких галопирующих ценах на газ «нет ничего хорошего». В частности, за последние семь месяцев прекратился рост спроса на газ в электроэнергетике, а за последнюю неделю, наоборот, вырос спрос на уголь. Таким образом, указал он, в Европе началась «деградация» спроса на газ, когда из-за высокой цены производители электроэнергии сокращают потребление.

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Топ-менеджер отметил, что покупатели не видят смысла в закупках по нынешним ценам, и это сказывается на объемах поставок. «Отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе, например, завод по производству удобрений. Разорились поставщики природного газа конечных потребителей», — перечислил Комлев.

5 октября стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE вновь установила рекорд. В 15:26 по московскому времени они торговались по 1456 долларов за тысячу кубометров. После этого пять стран Евросоюза выступили с предложением провести расследование причин рекордного скачка цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции. В документе предлагается расследовать функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны.

Позднее портфельный управляющий УК ««Альфа-Капитал»» Эдуард Харин предсказал, что цены на газ в Европе потенциально могут достичь двух тысяч долларов за тысячу кубометров. По его словам, такой рубеж не исключен, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа. Он добавил, что стоимость газа тесно связана с тем, насколько предстоящая зима будет холоднее или теплее среднеисторических значений.

