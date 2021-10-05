Цена на газ в Европе рекордно выросла

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE вновь установила рекорд. В 15:26 по московскому времени они торговались по 1456 долларов за тысячу кубометров.

На фоне рекордного подорожания газа акции компании «Газпром» обновили исторический максимум.

В начале октября глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст отказался считать «Газпром» виновником роста цен на газ. Ранее такую точку зрения выдвигали немецкие политики, обвинившие российскую компанию в том, что она взвинчивает цены для ускорения получения разрешения на запуск «Северного потока-2». По словам Клауса, «ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику в Германии».

Сырьевые аналитики предсказали Европе мрачную пору, если «Северный поток-2» не успеют запустить до конца года. Если же газопровод введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы, цены на газ в Европе могут снизиться. 5 октября Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило возможность скорого запуска объекта.