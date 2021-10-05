Возможность скорого запуска «Северного потока-2» подтвердили

Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило возможность скорого запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом глава пресс-службы регулятора Фите Вульф рассказал «Интерфаксу».

В настоящее время агентство ФРГ потребовало от оператора проекта подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС. Вульф не исключил, что в скоро времени одна из веток газопровода может быть запущена.

Поэтому, пояснил он, агентство потребовало «предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки».

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.