«Северный поток-2» продолжил спор с Европой

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 подала апелляцию на решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), пишет Reuters. Таким образом, руководители проекта продолжили спор с европейскими странами.

В конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа обязал «Северный поток-2» соблюдать нормы обновленной директивы Евросоюза. В Nord Stream 2, в свою очередь, настаивают, что к дате вступления обновлений директивы в мае 2019 года трубопровод был завершен с экономической точки зрения, поскольку к тому времени компания вложила в проект более миллиарда евро.

Согласно документу, если организация владеет трубопроводом, то имеет право заполнять его своим газом лишь на 50 процентов — вторую половину необходимо зарезервировать за независимым поставщиком. Директива призвана не допустить монополии одной компании. В России право на экспорт газа по трубам принадлежит только «Газпрому».

В начале октября датское энергетическое агентство сообщило, что «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать работу. Примерно в это же время Nord Stream 2 объявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом в рамках тестирования для достижения необходимого объема и давления.