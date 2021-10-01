Партнер «Газпрома» заявил о неспособности «Северного потока-2» помочь ЕС зимой

Немецкая энергетическая компания Uniper, выступающая партнером «Газпрома», не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правления компании Клаус-Дитер Маубах, пишет Handelsblatt.

«Сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет», — сказал он. Кроме того, Маубах подчеркнул, что «Газпром» выполняет все контракты, которые с ним заключаются. При этом он отказался высказать свое мнением о том, поставляет ли Россия в ЕС достаточно газа в соответствии со своими возможностями или просто не желает выделять дополнительные объемы.

Смена власти в Германии и формирование правящей коалиции после выборов в бундестаг не способны повлиять на сроки сертификации газопровода «Северный поток-2», заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, все ведомства в Германии продолжают работать, в том числе те, которые отвечают за сертификацию газопровода. 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.