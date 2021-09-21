Европейские партнеры «Газпрома» заступились за Россию в вопросе цен на газ

Немецкая энергетическая компания Uniper, выступающая партнером «Газпрома», скептически оценивает заявления о том, что Россия сдерживает поставки газа в Европу. Соответствующую оценку в разговоре с Bloomberg дал коммерческий директор компании Ник ден Холландер, таким образом заступившись за российского газового гиганта, которого в Евросоюзе (ЕС) обвиняют в провоцировании роста цен на газ.

Стоимость газа в Европе в последние недели бьет рекорды, в середине месяца она приближалась к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. Подорожание поддерживает в том числе низкий уровень запасов в газовых хранилищах. К моменту написания новости стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF составляла около 900 долларов за тысячу кубометров. 17 сентября депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома», поскольку резкое подорожание газа, по их мнению, могло быть вызвано действиями компании.

«Газпрому» в настоящее время необходимо пополнить собственные запасы на внутреннем рынке, подчеркнул Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской компании Engie SA , также сотрудничающей с российским газовым гигантом. По этой причине российская компания не может существенно увеличить экспорт, добавил он. По вопросу же нынешних высоких цен на газ пока можно «мало что сделать», полагает представитель французского предприятия. «Мы надеемся, что начало зимы в Северном полушарии не будет слишком холодным. В противном случае у нас проблемы», — прокомментировал Олло.

«Газпром», реагируя на обращение парламентариев, ранее заявлял, что поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам. Также отмечается, что поставщик по мере возможностей стремится покрывать и дополнительный спрос. В компании также подчеркнули, что за восемь с половиной месяцев 2021 года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиарда кубических метров.

При этом ситуация с запасами газа в Европе такова, что, по мнению старшего советника президента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии.