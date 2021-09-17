В Европе призвали к расследованию против «Газпрома» из-за цен на газ

Около 40 депутатов Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Политики из Польши и государств Балтии просят расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия компании, которые якобы привели к резкому взлету стоимости газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 17 сентября заявил, что спотовая цена на газ в Европе может снова обновить рекорды. Он отметил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в хранилища. Миллер считает, что регион «войдет в зиму с дефицитом. Он добавил, что конкурентным преимуществом «Газпрома» является его способность резко увеличивать производство.

Биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября взлетала выше 900 долларов за тысячу кубометров, позже цена начала снижаться. 16 сентября она составила 749 долларов за тысячу кубометров.

Российская компания провоцирует дефицит топлива в регионе и рост цен, чтобы с помощью шантажа ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», уверен глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.