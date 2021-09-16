Цены на газ поставили под удар восстановление экономики Европы

Энергетический кризис в Европе вынудил крупного производителя удобрений из США CF Industries закрыть два завода в Великобритании. Это первый признак того, что рекордное повышение цен на газ и электричество замедлит восстановление экономики, а также усилит инфляцию в регионе, передает Bloomberg.

Компания прекратила работу на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ, что поставило под удар восстановление экономики в целом. По словам аналитика Алексис Максвелл, закрытие заводов CF Industries сократит объем производства и подтолкнет другие компании сделать то же самое, что приведет к росту мировых цен на удобрения. Это грозит усугублением продовольственной инфляции, так как затраты фермеров увеличатся.

Кроме того, ожидаемые перебои в подаче электроэнергии этой зимой могут привести к еще большему росту цен на энергоносители. По словам старшего вице-президента французской компании Roquette Freres SA Паскаля Леруа, это создаст инфляционное давление на все затраты в процессе производства, а пострадают конечные потребители. Компания Tereos также предупредила о резком росте себестоимости производства из-за цен на газ.

Европа оказалась не готова к отопительному сезону, который наступит через месяц: у нее нет возможности пополнить запасы, наполненность складских помещений находится на самом низком уровне более чем за десять лет. В то же время цены на топливо растут. Биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров, позднее цены упали до 800 долларов.