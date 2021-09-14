Запасы газа в Европе и США достигли критического уровня

CNBC: цены на газ в США могут удвоиться, а дефицит топлива в Европе станет серьезным

Запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет, достигнув критически низкого уровня, пишет CNBC.

Эксперты считают, что если наступят продолжительные холода, то цены на газ в США могут удвоиться, а дефицит топлива в Европе станет серьезным. Нехватка газа в этом регионе может заставить весь мир платить за его поставки дороже, отмечают аналитики. Только в августе стоимость топлива выросла на 35 процентов.

В США объем газа в хранилищах оказался на 7,6 процента ниже среднего показателя за пять лет, а в Европе — на 16 процентов. При этом уровень заполняемости хранилищ является рекордно низким для сентября. Переломный момент может наступить через несколько месяцев, когда станет понятно, какая зима ждет Европу и США.

В ходе торгов 14 сентября стоимость топлива выросла почти на 7 процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.

Резкий рост стоимости газа в Европе связан не только с низкой заполняемостью хранилищ, но и с неопределенность вокруг ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», а также тактики «Газпрома» после запуска проекта, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. На цены также могло оказать влияние снижение объема ветровой генерации из-за безветренной погоды, добавил он.