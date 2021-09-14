Цены на газ в Европе вышли из-под контроля

С начала вторника, 14 сентября, рост цен на газ в Европе резко ускорился и вышел из-под контроля. В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на 7 процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС.

Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ, по состоянию на середину сентября она 15,5 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.

Цены на газ в Европе уверенно поднимались до исторических максимумов последние месяцы, однако в сентябре процесс пошел значительно быстрее. Неделю назад стоимость топлива подходила к отметке 700 долларов за тысячу кубометров, и столь стремительного развития событий эксперты не ждали.

Наиболее вероятной причиной панических настроений остается ситуация с газопроводом «Северный поток-2». В минувшую пятницу, 10 сентября, «Газпром» сообщил об окончании строительства. Однако перед началом поставок необходимо пройти сертификацию.

Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф сообщил, что российская компания предоставила все документы, но их рассмотрение займет до четырех месяцев. Такие сроки означают, что поставки по новому газопроводу могут не начаться даже к концу года.

Попытаться затормозить процесс запуска «Северного потока-2» на этапе сертификации рассчитывает украинская сторона. А старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн подчеркнул, что в Вашингтоне будут тщательно следить за процессом, чтобы не допустить каких-либо послаблений для «Газпрома».

