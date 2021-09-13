Цена на газ в Европе превысила рекордные 750 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе взлетела до 751,2 доллара за тысячу кубометров

Цена газа на европейском рынке превысила 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд.

Стоимость октябрьского фьючерса составляла 713,1 доллара за тысячу кубометров в начале торговой сессии 13 сентября. К 09:30 мск она выросла до 728,2 доллара, а к 15:35 взлетела до 751,2 доллара. Отметку в 700 долларов цена на фьючерс преодолела 9 сентября.

Стоимость газа в Европе скоро может превысить 800 долларов за тысячу кубометров, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он объяснил это низкой заполняемостью хранилищ.

Они были заполнены на 70,45 процента по состоянию на 11 сентября, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон уверен, что «Газпром» искусственно создает дефицит топлива в Европе, чтобы добиться скорейшей выдачи разрешений для «Северного потока-2». По мнению президента России Владимира Путина, к росту цен привела политика европейского регулятора, делавшего упор на биржевые механизмы в определении стоимости.