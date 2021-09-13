Европе предрекли 800 долларов за тысячу кубометров газа

Цена на газ в Европе скоро может превысить 800 долларов за тысячу кубометров, заявил RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идет не в Европу, а в Азию», — отметил эксперт. Пикин предрекает, что стоимость тысячи кубометров газа уже в ближайшее время преодолеет психологическую отметку.

Биржевая цена газа в Европе 13 сентября снова побила исторический рекорд, достигнув отметки в 730 долларов за тысячу кубометров. На пике стоимость была 740 долларов за тысячу кубов.

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон считает, что «Газпром» искусственно создает дефицит топлива в Европе, чтобы добиться скорейшей выдачи разрешений для «Северного потока-2». По его мнению, Москва хочет полностью лишить Украину транзита.

Экспорт российского газа в континентальную Европу в этом году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса и истощение хранилищ.