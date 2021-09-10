Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко объяснил причины рекордного роста цен на газ в Европе. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

По словам российского лидера, к росту цен привела политика европейского регулятора, делавшего упор на биржевые механизмы в определении цен. «На свободном рынке в Европе — 650 долларов за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам», — объяснил Путин.

В то же время, указал он, у Москвы в этом вопросе другой подход. В России цена тоже привязана к нефти и ее тоже регулирует рынок, однако «колебания идут гораздо более мягко», сказал президент.

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Теперь же, продолжил Путин, заключившие долгосрочные контракты на российский газ государства могут «руки потирать и ликовать», так как приобретают его дешевле, потому что «по долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене», иначе им пришлось бы платить по 650 долларов. «А "Газпром" в ту же Германию продает по 220, во всяком случае, совсем недавно это было», — заключил Владимир Путин.

В ходе торгов 9 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57,25 евро за мегаватт-час, по данным биржи ICE Futures. Стоимость газа в Европе, таким образом, побила рекорд.

Газ в Европе активно дорожает на фоне снижения уровня запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Кроме того, в августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и также поддержало рост цен.