Цены на газ в США побили многолетний рекорд

Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе Henry hub в США превысила уровни 2014 года

Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе Henry hub в США достигала отметки в 5,01 доллара за миллион британских термальных единиц (около 175 долларов за тысячу кубометров), побив многолетний рекорд.

Цена превысила уровни 2014 года, когда максимумы объяснялись сильными морозами в США, пишет Bloomberg.

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Газ дорожает во всем северном полушарии на фоне беспокойства по поводу возможных перебоев с поставками в предстоящие недели, учитывая сезонное похолодание. «Возможно, что в предстоящую зимы мы, судя по нынешнему положению вещей, входим с самым низким уровнем запасов в хранилищах с 2014 года», — сказал партнер компании Again Capital Джон Килдафф.

Цены на газ растут и на европейском рынке, что также связано с низким уровнем запасов. Стоимость октябрьского фьючерса превышают 670 долларов за тысячу кубометров. В европейских подземных хранилищах газа содержится на 10-15 миллиардов кубометров газа меньше, чем требуется для комфортного прохождения зимнего сезона, отметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, перед запуском газопровода «Северный поток-2» «Газпром» не хочет пополнять хранилища или увеличивать продажи.

