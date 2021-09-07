Великобритания может столкнуться с проблемой введения нормированного потребления газа, оказавшись в зависимости от российских энергоносителей после начала работы «Северного потока-2». Об этом пишет британская Daily Express.

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Энергетическая стабильность Европы находится в руках президента России Владимира Путина, отмечает издание. Правительство Великобритании объявило о планах поэтапного отказа от газовых котлов, чтобы снизить уровень вредных выбросов но газ по-прежнему играет ключевую роль в отоплении домов и в промышленной отрасли.

С приближением зимы растет испуг по поводу того, что Великобритания не сможет удовлетворить свой спрос на топливо. Некоторые эксперты утверждают, что Великобритания «более уязвима перед кризисом поставок газа», чем другие страны Западной Европы. На фоне истощения хранилищ британцы могут столкнуться с ограничением или ценовым потрясением, говорят аналитики.

Цены на газ в Европе продолжают беспрецедентный рост. Как отмечают эксперты, основной причиной столь резкого дефицита топлива в регионе, спровоцировавшего его резкое подорожание, стали действия «Газпрома».

Российская компания выполняет обязательства перед клиентами, но игнорирует все дополнительные заявки сверх договоренностей. Таким образом, по мнению экспертов, компания поддерживает высокие цены на сырье и пытается добиться скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2».