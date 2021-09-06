На Украине резко упали запасы газа

К 1 сентября объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине составил 18 миллиардов кубометров, говорится в сообщении оператора газовых хранилищ «Укртрансгаз». По сравнению с прошлогодними показателями запасы резко упали на 30 процентов, однако, как заявляется, превышают средние значения прошлых лет.

Оператор планирует, что в перспективе уровень превысит 19 миллиардов кубометров, чего должно быть достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022. В 2013-2018 годах страна входила в зимний период с запасами в 14,5-17,1 миллиарда кубометров, утверждают в «Укртрансгазе».

Российский «Газпром», в свою очередь, 1 сентября прогнозировал, что запасы в украинских ПХГ сократятся на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, снизившись на 8 миллиардов кубометров к 12 октября, при сохранении текущих темпов закачки.

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При этом в европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы остаются на самом низком уровне за многие годы. К 12 октября там должно остаться около 78 миллиардов кубометров. «Это означает, что не будет восполнено 25 процентов, или 17 миллиардов кубометров газа из 66,2 миллиарда кубометров, отобранных прошлой зимой», — заявляли в компании. Цены на газ в Европе резко выросли 6 сентября. Стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF достигала 53,68 евро за мегаватт-час, около 659 долларов за тысячу кубометров.