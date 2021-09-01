«Газпром» спрогнозировал сокращение запасов газа на Украине

Согласно прогнозу «Газпрома», объемы газа в украинских подземных хранилищах к 12 октября сократятся на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, снизившись на восемь миллиардов кубометров, при сохранении текущих темпов закачки. Такие оценки приводятся в Telegram-канале компании.

При этом в европейских подземных хранилищах, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы остаются на минимальном уровне за многие годы. При сохранении текущих темпов закачки к 12 октября там должно остаться около 78 миллиардов кубометров. «Это означает, что не будет восполнено 25 процентов, или 17 миллиардов кубометров газа из 66,2 миллиарда кубометров, отобранных прошлой зимой», — уточнила компания.

Газовый гигант также отчитался о результатах за первые восемь месяцев года. Добыча, по предварительным данным, достигла 337,2 миллиарда кубометров, что почти на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Поставки на внутренний рынок выросли более чем на 10 процентов, а экспорт в страны дальнего зарубежья близок к историческим рекордам — 131,3 миллиарда кубометров.

По оценкам экспертов, годовые планы «Газпрома» по поставкам в Европу указывают, что во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Однако снижения цен в Европе эксперты не ждут, связывая это с рекордно низким уровнем запасов в подземных хранилищах.

В августе «Газпром» выбирал газ из хранилищ в Европе для выполнения экспортных контрактов, поскольку поставки по газопроводу Ямал — Европа были ограничены из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. К заполнению объемов компания вернулась 24 августа.