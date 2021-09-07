Россиянам предложили торговать за рубежом от имени «Газпрома»

В интернете начали появляться мошеннические сайты, предлагающие россиянам от имени «Газпрома» торговать газом за рубежом c прибылью 30 процентов, пишет «Коммерсантъ».

За квартал в рунете появились около 300 доменов со словами gaz, некоторые из них в сочетании со словом invest. Сайты рекламируются в Google и на YouTube. Злоумышленники предлагают «перепродавать газ по специальным ценам».

Они отмечают, что закупочные цены на 30 процентов ниже для россиян. Мошенники не просят номер карты сразу, а указывают на необходимость оставить на сайте контакт. Потом жертве перезванивает «специалист». Фейковые сайты с подобным содержанием блокируются тысячами, но качество ресурсов растет, отмечают эксперты.

«Газпром» вызывает интерес у инвесторов, поскольку цены на топливо и акции компании бьют рекорды. В интернете уже много жалоб пострадавших, но мошенники продолжают эксплуатировать ажиотаж по теме заработка в этой сфере.

«Газпром» получил рекордную прибыль за всю историю компании. Она взлетела в 21,9 раза за первое полугодие 2021 года и составила почти триллион рублей (995,5 миллиарда) по Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО). Такие показатели связаны с ростом цен на газ в Европе.