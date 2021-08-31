«Газпром» получил почти триллион рублей прибыли за полгода

Выручка «Газпром» за полгода увеличилась с 2,9 триллиона до 4,35 триллиона рублей

«Газпром» получил рекордную прибыль за всю историю компании. Она взлетела в 21,9 раза за первое полугодие 2021 года и составила почти триллион рублей (995,5 миллиарда) по Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания.

Общая выручка за полгода увеличилась с 2,9 триллиона до 4,35 триллиона рублей. Чистая выручка от продажи газа выросла на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,22 триллиона рублей. На поставках газа в Европу компания заработала 1,46 триллиона рублей (плюс 93 процента).

Средние экспортные цены на газ поднялись на 63 процента, а объемы продаж в натуральном выражении — на 23 процента. Выручка от поставок в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 35 процентов, а от продажи газа в России — на 17 процентов.

Такие показатели связаны с ростом цен на газ в Европе. Это происходило в том числе из-за отказа российской компании от бронирования дополнительных мощностей через Польшу и Украину.

Цены на газ в Европе 30 августа обновили рекорд. Стоимость октябрьского фьючерса превысила отметку в 600 долларов за одну тысячу кубометров.