Газ стал дороже нефти в полтора раза

Газ на европейском рынке стал стоить дороже нефти в полтора раза из-за низких запасов. Стоимость октябрьского фьючерса на природный газ 7 сентября достигла 660 долларов за тысячу кубометров, что равняется примерно 110 долларам за баррель нефтяного эквивалента. Снижение запасов вызвано погодными условиями — жарким летом в 2021 году и холодной зимой в прошлом году — и переориентированием «Газпрома» на заполнение российских хранилищ, считают эксперты.

Цены на ноябрьские нефтяные фьючерсы упали до 72 долларов за баррель. Таким образом, сейчас газ дороже нефти в 1,52 раза.

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) хранится на 10-15 миллиардов кубометров газа меньше, чем требуется для комфортного прохождения зимнего сезона, рассказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, перед запуском газопровода «Северный поток-2» «Газпром» не хочет пополнять хранилища или увеличивать продажи.

Эксперт считает, что цены на газ более волатильны по сравнению с нефтью из-за большего влияния на спрос погоды, высоких издержек на транспортировку и хранение и из-за отсутствия стабилизирующей организации наподобие ОПЕК+. При этом Маринченко предсказал скорое снижение стоимости газа, поскольку нынешние цены не смогут обеспечить устойчивый спрос.

В начале сентября объемы европейских ПХГ оказались на низком уровне из-за желания «Газпрома» заполнить хранилища, предназначенные для внутренних потребителей. Аналитики Bloomberg назвали действия компании по наращиванию запасов газа угрозой для рынка Европы. К 1 сентября в украинских хранилищах насчитывалось 18 миллиардов кубометров газа, что на 30 процентов меньше прошлогодних показателей.