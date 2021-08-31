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«Газпром» впервые оценил последствия от взрыва на заводе

«Газпром» назвал незначительным влияние на добычу газа взрыва на заводе под Новым Уренгоем
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Фото: МЧС России

Влияние на природу и добычу газа взрыва и пожара на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое незначительное. Такую оценку впервые дал топ-менеджер компании во время телефонной конференции, передает РИА Новости.

По его словам, поврежденную в результате инцидента установку, которую уже не восстановить, заменят на новую до конца 2022 года, а вторую запустят в ближайшие дни. Конкретные даты не прозвучали.

Причиной относительно скромных последствий для производства топ-менеджер назвал оперативно принятые меры. Он подчеркнул, что спустя два дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата.

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Взрыв на предприятии по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Пожар потушили спустя сутки. Вскоре поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» сократились в два раза по сравнению с июльским уровнем.

Эксперты не исключали, что ситуация повлияет как на исполнение европейских контрактов, так и на поставки внутри России. Особое беспокойство вызывали поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ), о приостановке которых компания сообщила клиентам.

В результате дефицита поставок цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров, что стало историческим максимумом.

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