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В России наметилась угроза нехватки газа

В Минэнерго заметили угрозу срыва планового заполнения газовых хранилищ в России
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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

«Газпром» может сорвать планы по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) в России, которые используют в осенне-зимний период для покрытия максимума потребления топлива. О наметившейся опасности сообщалось 16 августа на совещании у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака, пишут «Известия».

Проблемы возникли из-за повышенного потребления газа аномально жарким летом, в сезон планово-профилактических ремонтов. В «Газпроме» заметили, что в связи с угрозой нехватки газа компания готовит предложения в профильное министерство.

Между тем в НП «Совет рынка» рассказали, что в последнее время генерирующие компании жалуются на сигналы о возможных ограничения поставок газа для их нужд. Таким образом поставщики хотят уложиться в согласованные лимиты, хотя производству на фоне восстановления экономики требуется больший объем электроэнергии.

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Так, в «Системном операторе» рассказали, что летний максимум потребления мощности Единая энергосистема обновила пять раз. Кроме того, летние максимумы преодолели шесть объединенных и 44 региональных энергосистемы. При этом две третьих электростанций в России работают на природном газе, что и создавало повышенный спрос на него.

Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин указал, что если в какие-то периоды газа станет не хватать, то генераторы могут перейти на использование мазута. Однако даже остановка некоторых из них, подчеркнул эксперт, не станет критической для российской энергосистемы.

Ранее сообщалось что проблемы с заполнением хранилищ газа возникли также в Европе и на Украине. Жаркая погода и перенаправление объемов сжиженного природного газа (СПГ) в Азию привело к дефициту топлива в регионе и рекордному росту цен. Сделать ситуацию проще могли бы поставки газа из России, однако «Газпром» до последнего момента, напротив, сокращал их.

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