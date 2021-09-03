«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»

С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию. Об этом сообщает EADaily.

По данным медиа, в первые дни сентября на точке выхода «Чанадпалота» на границе двух стран поставки газа упали до нуля, когда в августе составляли 4,6 миллиона кубометров в сутки.

Сообщается, что остановка доставки российского газа через Румынию в Венгрию подтверждается и результатами аукциона, который в августе проводил болгарский оператор «Булгартрансгаз». Он выставил на торги мощность на точке на границе с Румынией на сентябрь в 13,2 миллиона кубометров в сутки. Однако было выкупилено лишь 5,2 миллиона кубометров. В предыдущие месяцы болгарский оператор продавал почти весь объем — 11,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее Украина посчитала новый 15-летний газовый контракт России и Венгрии враждебным себе. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Он напомнил, что десятилетиями газ в Венгрию шел через территорию Украины, но в новом соглашении прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».

30 августа венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о новом соглашении между Россией и Венгрией. Договор должен вступить в силу 1 октября. «Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию», — сказал глава венгерского МИД.