Венгрия захотела новый контракт с «Газпромом»

Глава МИД Венгрии заявил, что страна намерена заключить контракт с «Газпромом» на 15 лет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто рассказал о желании страны заключить новый долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпромом». Такие слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс».

По словам Сиярто, действующий договор скоро заканчивается, переговоры по новому находятся на завершающем этапе. Дипломат указал, что 30 августа он хочет обсудить последние подробности с гендиректором «Газпрома» Алексеем Миллером.

Накануне в МИД России рассказали, что с октября этого года Венгрия сможет получать российский газ по южному направлению, то есть через газопровод «Турецкий поток». С 1 января 2021 года таким образом газ поставляется в Сербию, Венгрия должна стать следующим пунктом маршрута. Также поставки идут в Турцию, Болгарию, Грецию и Северную Македонию.

Президент России Владимир Путин призвал Будапешт присоединиться к проекту в октябре 2019 года. О продлении ветки до Венгрии стороны договорились в июне прошлого года. Мощность сербско-венгерского газопровода-интерконнектора составит шесть миллиардов кубометров в год.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки газа по «Турецкому потоку». Он подчеркнул, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе.